Віктор Скрипник, який напередодні покинув Ворсклу (офіційно про його відхід все ще не повідомили), вже підписав контракт з Металістом 1925 і став головним тренером "жовто-синіх". Про це повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, нове керівництво харківського клубу гарантувало 54-річному наставнику принаймні ту ж зарплату, що він мав у Ворсклі – 45 тисяч євро щомісяця.

Зазначається, що перепоною для переходу фахівця міг стати довготривалий термін контракту з полтавцями, але неможливість "зелено-білих" виконувати умови угоди дозволила Скрипнику розірвати співпрацю без компенсації. Вже найближчим часом новий коуч Металіст 1925 визначиться зі своїм тренерським штабом.

Нагадаємо, Скрипник очолював Ворсклу з липня 2022 року. На зимову паузу полтавці пішли на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки. Металіст 1925 після 17-ти турів йде дванадцятим з 15-ма пунктами.

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