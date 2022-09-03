Металіст 1925 зумів на останніх хвилинах вирвати перемогу над Ворсклою в матчі 3-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Металіст 1925 – Ворскла на Футбол 24.

Ворскла мала можливість вийти вперед на 15 хвилині, проте Мозіль був проти та парирував пенальті у виконанні Олійника. Полтавці отримали другий шанс на 43 хвилині – Марлісон з позначки не схибив.

Металіст 1925 завдав Ворсклі третьої поспіль поразки – арбітр придумав пенальті, екс-форвард Шахтаря оформив дубль

В другому таймі Металіст 1925 зрівняв рахунок – Борячук у стрибку замкнув навіс з правого флангу. Ближче до кінця гри Дмитренко елегантно завершив класну комбінацію. Ворскла швидко відігралась – Олійник замкнув головою верхову передачу. Але перемога залишилась за Металістом 1925 – Борячук з метрів 25-ти точно пробив у нижній кут.