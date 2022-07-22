Наставник полтавців прокоментував поєдинок проти шведського АІКа (3:2), який став для нього дебютним офіційним матчем у новому клубі.

Нагадаємо, Ворскла обіграла віце-чемпіона Швеції в номінально домашньому поєдинку, який зіграли у Стокгольмі. Надрезультативна гра завершилася з рахунком 3:2 на користьь команди Скрипника, для якого це був офіційний дебют у Ворсклі.

Переможна гармата Челядіна у відеоогляді матчу Ворскла – АІК – 3:2

"Звісно ж, ми дуже задоволені підсумком гри. Та ми знаємо, що за тиждень гра розпочнеться знову з рахунку 0:0. І проста перемога нашого суперника лише в один м'яч – це знову нічия. Ми знали, що доведеться в якихось епізодах терпіти, бо АІК – кваліфікована команда, добре організована в кожній ігровій ланці. Утім, це не означало, що Ворскла готувалися грати від оборони постійно. Значну роль відіграє ще й штучне поле. До такого потрібно звикати, але і з цим ми впорались.

Впевнений, через тиждень на нас чекає ще більш напружений поєдинок. І ми будемо готуватися до цього. Ми перемогли, але це ж не означає, що Ворскла пройшла далі. Якщо будемо в такому ж ключі діяти в матчі-відповіді, то є всі шанси для загального успіху. Все буде вирішуватися за тиждень.

Що найбільше здивувало? Я знайомий із хлопцями лише три тижні, тому деякі епізоди гри та дії окремих виконавців стали для мене справжнім одкровенням. Радів та дивувався одночасно! Щойно я зазирнув до роздягальні, поглянув на них, і зрозумів, як же вони сьогодні хотіли битися на полі – один за одного та за всю нашу країну", – цитує Скрипника офіційний сайт полтавського клубу.

Матч-відповідь між АІКом і Ворсклою теж відбудеться у Швеції 28 липня.

Ворскла перемогла АІК у матчі кваліфікації Ліги конференцій з п'ятьма голами – шедевр Челядіна прикрасив дебют Скрипника