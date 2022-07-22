Початок феєрії поклав Степанюк, який головою замкнув силову подачу з флангу. Через 9 хвилин АІК відігрався, коли Стефанеллі дозволили уникнути офсайду і двічі розстріляти Різника. До перерви команди ще раз обмінялися голами – Козиренку та Ларссону вдалися хороші удари поблизу лінії карного майданчика.

Ворскла перемогла АІК у матчі кваліфікації Ліги конференцій з п'ятьма голами – шедевр Челядіна прикрасив дебют Скрипника

Перемогу Ворсклі приніс 22-річний Челядін. Артем протягнув м'яч з центра поля і могутнім дальнім ударом вколотив м'яч у праву дев'ятку – 3:2. За 6 днів, 27 липня команди на цьому ж стадіоні зійдуться знову і визначать переможця дуелі.