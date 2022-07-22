Напомним, Ворскла обыграла вице-чемпиона Швеции в номинально домашнем поединке, сыгранном в Стокгольме. Сверхрезультативная игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Скрипника, для которого это был официальный дебют в Ворскле.

Победная пушка Челядина в видеообзоре матча Ворскла – АИК – 3:2

"Конечно же, мы очень довольны итогом игры. Но мы знаем, что через неделю игра начнется снова со счета 0:0. И простая победа нашего соперника только в один мяч – это снова ничья. Мы знали, что придется в каких-то эпизодах терпеть, потому что АИК – квалифицированная команда, хорошо организованная в каждом игровом звене. Впрочем, это не означало, что Ворскла готовилась играть от обороны постоянно, значительную роль играет еще и искусственное поле. К такому нужно привыкать, но и с этим мы справились.

Уверен, через неделю нас ждет еще более напряженный поединок. И мы будем готовиться к этому. Мы победили, но это не значит, что Ворскла прошла дальше. Если будем в том же ключе действовать в ответном матче, то есть все шансы для общего успеха. Все будет решаться через неделю.

Что больше всего удивило? Я знаком с ребятами всего три недели, поэтому некоторые эпизоды игры и действия отдельных исполнителей стали для меня настоящим откровением. Радовался и удивлялся одновременно! Как только я заглянул в раздевалку, посмотрел на них, и понял, как они сегодня хотели сражаться на поле – друг за друга и за всю нашу страну", – цитирует Скрипника официальный сайт полтавского клуба.

Ответный матч между АИКом и Ворсклой тоже состоится в Швеции 28 июля.

Ворскла победила АИК в матче квалификации Лиги конференций с пятью голами – шедевр Челядина украсил дебют Скрипника