Наставник Зорі Віктор Скрипник може знову очолити європейський клуб.

Керівництво Ференцвароша розглядає Віктора Скрипника як одного з основних претендентів на крісло головного тренера, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у Twitter.

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Угорський клуб вже контактував з українським фахівцем. Чинний контракт Скрипника із Зорею розрахований до літа 2022-го. Нагадаємо, українець має досвід роботи у Європи, він встиг потренувати німецький Вердер та латвійську Ригу.

Після 15-ти турів угорської першості Ференцварош розташувався на другій сходинці, відстаючи від лідера турніру Кішварди на один заліковий бал.

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