Угорський Ференцварош, у якому виступає Олександр Зубков, очікують зміни на тренерському містку. Пост покинув Петер Штегер.

"Фраді" й австрійський фахівець достроково припинили співпрацю, повідомляє прес-служба клубу. Також з команди йдуть двоє його помічників – Герхард Феллер і Александр Баде.

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До призначення нового наставника командою керуватиме Чаба Мате. Наразі головним претендентом на вакантне місце є колишній тренер збірної Росії Станіслав Черчесов, повідомляє Іван Карпов, інсайдер з країни-агресорки.

Зауважимо, Петер Штегер очолив Ференцварош цього літа після відходу Сергія Реброва. Наразі у чемпіонаті Угорщини "Фраді" йдуть другими, а от в групі Ліги Європи з Байєром, Бетісом і Селтіком фінішували останніми й залишились без євровесни.

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