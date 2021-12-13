Скрипник является одним из кандидатов на должность главного тренера Ференцвароша, – журналист
Наставник Зари Виктор Скрипник может снова возглавить европейский клуб.
Руководство Ференцвароша рассматривает Виктора Скрипника как одного из основных претендентов на кресло главного тренера, сообщает журналист Эндрю Тодос в Twitter.
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Венгерский клуб уже контактировал с украинским специалистом. Действующий контракт Скрипника с Зарей рассчитан до лета 2022-го. Напомним, у украинца есть опыт работы в Европе, он успел потренировать немецкий Вердер и латвийскую Ригу.
После 15 туров венгерского первенства Ференцварош расположился на второй строчке, отставая от лидера турнира Кишварды на один зачетный балл.
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