Скрипник: У Зорі я дотримуюсь тих же ігрових принципів, що й у Вердері

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив перші місяці своєї роботи в клубі та розповів, на чому робить акцент у тренувальному процесі.

"Коли тренер приходить куди-небудь працювати, він знайомиться з тими футболістами, які у нього є. З лігою і країною, де, власне, відбувається футбол. Так, я аналізував і дивився, зрозумів, що у нас вистачить ресурсів, щоб грати за схемою 4-1-3-2.

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Вона робить акцент на атаку, але потрібні виконавці для цього, які в Зорі є. А те, що в Україні рідко її використовують – це справа кожного. Кожен грає по-своєму. Ми вирішили так і не думаю, що прогадали. Позитиву і хороших ігор у нас більше, ніж негативу. Але є куди рости, що поправляти і покращувати.

Велику роль відіграє і атмосфера в команді. Коли тренер вимагає, хлопці роблять те, що він говорить і це приносить результат, то це і є ті складові, які приносять успіх. Ми добре виглядаємо і при цьому ростемо. Якщо в роботі була б рутина, то в один день можна вирішити, що нічого не хочеться робити. У нас навпаки. Ми заряджаємося роботою. Вона приносить задоволення як в тренуваннях, так і в хороших іграх.

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Все це дає результат і задоволення. Намагаємося, щоб не було рутини, вносимо різноманітність в робочий процес. Я намагаюся зберегти тенденцію атакувального футболу, в який я грав в Вердері, пропустивши його, так би мовити, через себе. Такий стиль для мене не новий. Я вдячний хлопцям за самовіддачу і розуміння нововведень. Але ми не просто прийшли і сказали, що будемо грати так. Ми постійно спілкуємося, розмовляємо, обговорюємо, аналізуємо, покращуємо, стараємося. Такий наш процес", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, 50-річний фахівець очолив Зорю влітку цього року після відставки Юрія Вернидуба. Наразі команда посідає 3 місце в турнірній таблиці УПЛ.

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