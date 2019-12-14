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Скрипник: Сподіваємось, що орендовані в Динамо гравці залишаться в Зорі до літа

21:48 264 Читать на русском
Скрипник: Сподіваємось, що орендовані в Динамо гравці залишаться в Зорі до літа
Віктор Скрипник / фото: ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від матчу 18-го туру УПЛ проти Шахтаря (1:2).

61’ Богдан Лєднєв
 
Жуніор Мораєс 55’
Марлос 83’
55’ Жуніор Мораєс
61’ Богдан Лєднєв
83’ Марлос

"Ми засмучені. Не хочу сказати, що гра давалася, але після перемоги в Києві хотіли грюкнути дверима. Але тільки трохи її прикрили. Грали вперед, на перемогу, навіть при 1:1 намагалися далі зламати оборону. Але індивідуально сильні якості нашого суперника, про які всі знають, привели до того, що ми пропустили цей момент з пенальті.

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Є куди рости, розвиватись. За ці 5 місяців в Зорі у мене більше позитиву. Команда відчуває, що ми почали грати в атакувальний футбол. Він усім подобається. Але коли програєш такі матчі – трохи боляче, хлопці засмучені.

Але уявіть 5 місяців тому нам би сказали, що програємо Шахтарю, чи могли ми бути засмучені, що поступилися не по грі? У нас буде час, хлопці з завтрашнього дня у відпустці. 13 січня ми збираємося, будемо працювати.

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Чеберко переніс операцію в Кельні, все нормально, відновлюється. На збір вже поїде з нами. У Шевченка була проблема з м'язом, травма не давала йому тренуватися, ми не хотіли ризикувати. Але я не хочу сказати, що ми через це програли.

Все йде до того, що орендовані у Динамо гравці їдуть з нами на збори, хоча ми не знаємо, як у них це все буде вирішуватися, завтра у них матч. Сподіваємося, що вони дограють з нами до літа", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

До слова, луганці мінімально поступились Шахтарю (1:2), але залишились на другій сходинці чемпіонату. Нагадаємо, що за Зорю виступають Лєднєв, Русин та Тимчик, права на яких належать Динамо.

Шахтар обіграв Зорю завдяки неоднозначному пенальті в центральному матчі УПЛ

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Зоря – Шахтар: анонс матчу УПЛ
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Зоря - Шахтар Віктор Скрипник Віктор Скрипник Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Олександр Тимчик Олександр Тимчик Назарій Русин Назарій Русин Шахтар Шахтар Динамо Динамо Зоря Зоря
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