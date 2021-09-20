Скрипник радий, що гравців Зорі почали викликати у збірну України
Головний тренера Зорі Віктор Скрипник висловився про гру команди в матчі 8-го туру УПЛ проти Чорноморця (3:0).
"Чому ми злі? Тому що в такій ситуації! Зоря невдало зіграла в Лізі конференцій. Зараз грали вдома з хорошим, граючим суперником. А злими були на самих себе.
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У поєдинку з Чорноморцем хлопці показали характер – бігли і хотіли виграти. Звичайно, нам допоміг швидкий гол. Потрібно так грати, такий стан організму, коли другий тайм дається легше.
Шахаб? Він в процесі відновлення. Розмова з президентом клубу була – обговорили поточні футбольні питання. Все нормально.
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Що стосується виклику гравців Зорі у збірну України, то всі радіють. Раді, що таке трапляється, нехай і рідко, але трапляється", – сказав Скрипник у ефірі "ПроФутбол"