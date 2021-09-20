Главный тренер Зари Виктор Скрипник высказался об игре команды в матче 8-го тура УПЛ против Черноморца (3:0).

"Почему мы злые? Потому что в такой ситуации! Заря неудачно сыграла в Лиге конференций. Сейчас играли дома с хорошим, играющим соперником. А злыми были на самих себя.

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В поединке с Черноморцем ребята показали характер – бежали и хотели выиграть. Конечно, нам помог быстрый гол. Нужно так играть, такое состояние организма, когда второй тайм дается легче.

Шахаб? Он в процессе восстановления. Разговор с президентом клуба был – обсудили текущие футбольные вопросы. Все нормально.

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Что касается вызова игроков Зари в сборную Украины, то все радуются. Рады, что такое случается, пусть и редко, но случается", – сказал Скрипник в эфире "ПроФутбол".