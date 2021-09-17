Виконувач обов'язків головного тренера Олександр Петраков визначився з обоймою гравців, яких використовуватиме під час наступних поєдинків кваліфікації на Мундіаль. Не обійшлось без несподіванок.

Петраков планує задіяти у поєдинках проти Фінляндії (9 жовтня) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня) мінімум 25 гравців, які увійшли до основного списку. Ще вісім виконавців внесені до резервного, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Серед несподіванок варто відзначити присутність Владислава Калітвінцева й Олександра Піхальонка у резервному списку, а також повернення Георгія Бущана та Андрія Луніна. А от в основному переліку не знайшлось місця для Руслана Маліновського, у якого є непорозуміння з в.о. головного тренера.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калітвінцев (Десна), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).

Зауважимо, збір національної команди розпочнеться 4 жовтня у Києві.

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