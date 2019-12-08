Скрипник: Про автобуси в нашій команді не знають – мені здається, Зоря заслужила перемогу над Динамо

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник задоволений перемогою над Динамо на НСК Олімпійський у 17-му турі УПЛ.

Перемога над Динамо дозволила луганцям випередити киян у турнірній таблиці. Тепер команда Скрипника посідає друге місце, а "біло-сині" відстають на одне очко.

"У Києві не завжди виграєш. Це дуже рідко трапляється, тому ми дуже раді сьогоднішній перемозі. Не можу сказати, що вона випадкова. План на гру спрацював на 100%. Намагаємося грати в футбол, дивимося на себе, а не на суперника.

Динамо – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Знаємо сильні і слабкі сторони Динамо. Разом з Шахтарем – це дзеркало українського футболу. Десь ми ризикували, грали один в один, низько не сідали. Про автобуси в нашій команді не знають. Граємо сміливо. Привітав команду після гри. Хлопці безмежно раді. Мені здається, сьогодні ми заслужили ці три очки. Ми були сміливими і цілеспрямованими. Спрацювало те, що ми напрацьовували.

Коли виходить такий матч, подобається і мені, і вболівальникам. Був відкритий футбол, обидві команди грали на перемогу. Ми навіть трохи знітилися, коли суперник отримав червону картку. Здається, нам було б легше, якби гра проходила 11 на 11. Раді трьом очкам, але психологія – один з найважливіших факторів у футболі. Немає нічого неможливого. Шкода, чемпіонат на цьому матчі не закінчується. Боремося і хочемо бути там, де зараз.

При всій моїй повазі до гравців Зорі, це хлопці, які колись комусь не були потрібні. Той же Громов був у Києві. Щоб забити, йому потрібно три моменти. Я не применшую його чеснот, але класний футболіст, який забиває з одного моменту, коштує великих грошей. У нас малобюджетна команда, але у нас великий інтерес, цілі і мрії. Намагаємося робити все, що можемо. Не задираємо носа, намагаємося залишатися на землі двома ногами. Від гри до гри показуємо свій футбол, який подобається команді.

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Щоб обіграти Динамо потрібно все з себе вичавити, що ми сьогодні і зробили. Якби ми виклалися просто на 100%, то зіграли б внічию або програли в один м'яч. Нас би теж хвалили, але щоб виграти у киян, потрібно переступити через себе.

Моя тренерська мрія? Я там вже був. Не прагну виїхати і тренувати щось надприродне. Хочу отримувати задоволення від роботи, яку я зараз маю з хлопцями в команді. Для мене це дуже цінно. Ми ні на кого не дивимося. Тільки на себе. Якщо щось виграємо, значить, команда це заслужила. Якщо ні, будемо намагатися в наступному сезоні. Титул – це добре, але прогнозувати їх не можна. Потрібно готуватися. Не думаю, що у нас будуть такі феєричні гри завжди. Майбутнє покаже, де ми приземлимося", – передає слова Скрипника Динамоманія.

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