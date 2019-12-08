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Михайличенко: Зоря сьогодні виглядала краще, ніж Динамо, багато гравців не зіграли на своєму рівні

20:20 734 Читать на русском
Михайличенко: Зоря сьогодні виглядала краще, ніж Динамо, багато гравців не зіграли на своєму рівні
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко незадоволений грою своїх підопічних у програному матчі 17-го туру УПЛ проти Зорі.

22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
 
Богдан Михайліченко 6’
Дмитро Хомченовський 56’
6’ Богдан Михайліченко
22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
56’ Дмитро Хомченовський

Нагадаємо, після поразки від Зорі Динамо опустилося на 4 місце турнірної таблиці УПЛ. Це вже 4-та невдача "біло-синіх" в поточному чемпіонаті, після якої кияни відстають від Шахтаря на 14 очок.

"Кожна команда обирає тактику на матч. І перемагає та команда, яка реалізовує свій план на гру. На жаль, ми не змогли реалізувати те, що задумали. З перших хвилин ми просто жахливо увійшли в гру і дали відчути супернику впевненість, чому сприяв швидко пропущений нами м'яч.

Динамо – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Можна сказати, що Зоря сьогодні виглядала краще, ніж ми. Бувають матчі, коли не йде гра у одного-двох футболістів. Навіть тоді вже команді може бути важко. На мій погляд, не вдаючись у подробиці, можна сказати, що сьогодні багато гравців Динамо не зіграли на своєму рівні. Рівні команди чи ні – подібні висновки можна робити лише в кінці сезону. По одній грі складно робити такі висновки.

Що стосується причини поразки... Звичайно, ми не знімаємо з себе відповідальності. Можливо, команда сьогодні не так спрацювала, як було потрібно. Для реалізації тактики на гру потрібно бути готовими як фізично, так і психологічно. На мій погляд, ми більше програли в плані психології, ніж у фізиці, особливо на початку зустрічі.

Сьогодні ми були дещо обмежені у варіаціях гри і складу. На жаль, Шепелєв застудився і не зміг взяти участь в грі. Миколенко ще також не був готовий грати. На мій погляд, ми знайшли оптимальний варіант складу. Але ще раз повторюся, головна причина невдачі, на мій погляд, у тому, що у нас не вийшла та гра, на яку ми розраховували. Але я вдячний гравцям за те, що вони навіть граючи вдесятьох знайшли в собі сили, характер для того, щоб намагатися змінити ситуацію, яка склалася.

Чи могли стати причиною поразки думки про вирішальний матч з Лугано в Лізі Європи? Не хотілося би думати про це. Звичайно, матч з Лугано дуже важливий. Але і гра із Зорею була не менш важливою", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Зоря переграла Динамо в більшості на виїзді та вирвалася на 2-е місце

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Динамо - Зоря Динамо Динамо Головне Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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