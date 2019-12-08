Михайличенко: Зоря сьогодні виглядала краще, ніж Динамо, багато гравців не зіграли на своєму рівні

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко незадоволений грою своїх підопічних у програному матчі 17-го туру УПЛ проти Зорі.

Нагадаємо, після поразки від Зорі Динамо опустилося на 4 місце турнірної таблиці УПЛ. Це вже 4-та невдача "біло-синіх" в поточному чемпіонаті, після якої кияни відстають від Шахтаря на 14 очок.

"Кожна команда обирає тактику на матч. І перемагає та команда, яка реалізовує свій план на гру. На жаль, ми не змогли реалізувати те, що задумали. З перших хвилин ми просто жахливо увійшли в гру і дали відчути супернику впевненість, чому сприяв швидко пропущений нами м'яч.

Динамо – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Можна сказати, що Зоря сьогодні виглядала краще, ніж ми. Бувають матчі, коли не йде гра у одного-двох футболістів. Навіть тоді вже команді може бути важко. На мій погляд, не вдаючись у подробиці, можна сказати, що сьогодні багато гравців Динамо не зіграли на своєму рівні. Рівні команди чи ні – подібні висновки можна робити лише в кінці сезону. По одній грі складно робити такі висновки.

Що стосується причини поразки... Звичайно, ми не знімаємо з себе відповідальності. Можливо, команда сьогодні не так спрацювала, як було потрібно. Для реалізації тактики на гру потрібно бути готовими як фізично, так і психологічно. На мій погляд, ми більше програли в плані психології, ніж у фізиці, особливо на початку зустрічі.

Сьогодні ми були дещо обмежені у варіаціях гри і складу. На жаль, Шепелєв застудився і не зміг взяти участь в грі. Миколенко ще також не був готовий грати. На мій погляд, ми знайшли оптимальний варіант складу. Але ще раз повторюся, головна причина невдачі, на мій погляд, у тому, що у нас не вийшла та гра, на яку ми розраховували. Але я вдячний гравцям за те, що вони навіть граючи вдесятьох знайшли в собі сили, характер для того, щоб намагатися змінити ситуацію, яка склалася.

Чи могли стати причиною поразки думки про вирішальний матч з Лугано в Лізі Європи? Не хотілося би думати про це. Звичайно, матч з Лугано дуже важливий. Але і гра із Зорею була не менш важливою", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Зоря переграла Динамо в більшості на виїзді та вирвалася на 2-е місце