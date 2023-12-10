"Сложные условия, но спасибо ребятам обеих команд, которые играли как умеют. Хотелось забить первыми, потом бы наш соперник открывался, выбегал вперед, а мы имели бы пространство. Однако мы сыграли 1:1.

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Когда ты пропускаешь, а потом отыгрываешься, то это, наверное, позитив. Если пропускаешь и играешь вничью, то наверняка негатив. Мы показали характер, показали, что мы это умеем. Хотелось выиграть, но имеем, что имеем.

Мы играли против команды, которая также умеет играть. Мы имели 2-3 неплохих момента, когда могли забить из пределов штрафной площадки. Играть только в результате дальних ударов – неправильно", – цитирует Скрипника УПЛ ТБ.

Напомним, после 17-ти туров Рух идет в турнирной таблице УПЛ на пятой строчке, набрав 26 очков, Ворскла с 23-мя пунктами седьмая.

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