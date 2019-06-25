Скрипник не взяв на передсезонні збори жодного легіонера

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник визначився з футболістами, які вирушать з командою на перший тренувальний збір до Словенії.

Луганська Зоря вирушить на передсезонні збори без жодного легіонера у складі, інформує Football.ua.

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Додається, що з командою не вирушать і деякі українські гравці. Повний список гравців, які проведуть збори в Словенії, буде оголошено 27-го червня.

Нагадаємо, Зоря проведе перший підготовчий збір в словенському місті Птуй, куди відправиться 27 червня і пробуде там до 12 липня.

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