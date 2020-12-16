Луганська Зоря завершує підготовку до матчу 1/8 фіналу Кубка України із Десною без головного тренера команди Віктора Скрипника.

Зоря прибула до Києва на матч 1/8 фіналу Кубка України ще вчора, 15 грудня, однак разом із командою не було Віктора Скрипника.

Десна – Зоря: анонс матчу 1/8 фіналу Кубка України

За інформацією телеканалу Футбол, фахівець не полетів на поєдинок разом із командою через зустріч із президентом клубу Євгеном Геллером. Зазначається, що фахівець приєднається до команди найближчим часом.

Матч 1/8 фіналу Кубка України Десна – Зоря відбудеться вже сьогодні, 16 грудня, початок гри о 14:00.

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