"Был ли у меня план Б? Вы видели, кто выходил на замену? 18-летние парни. Это план B? Что вы говорите? План B – это когда у тебя 25 ребят, которые держат конкуренцию и хотят играть. А когда у тебя 5 травмированных.... Начинаете, план B, план C.

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Даже те, кто вышел, как могли – так и играли. Я им очень благодарен. Они отдали все, что могут. Я больше знаю команду, чем вы. У вас со стороны все расписано, план B, план C, все должны сразу видеть. А когда мы выигрываем – вы так не говорите. Команда играет так, как может. В каждом матче. Подстраиваемся, делаем то, что можем.

Вы же не слушаете, что говорит тренер. Вам хочется что-то спросить такое, что кого-то удивит. Мы не можем придумать то, чего нет. Не можем дозаявлять игроков. У меня Якубу три дня тренируется", – ответил Скрипник в послематчевом комментарии.

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