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Скрипник: Міг повернутись в Україну за півроку до пропозиції від Зорі

08:24 613 Читать на русском
Скрипник: Міг повернутись в Україну за півроку до пропозиції від Зорі
Віктор Скрипник / фото: СК Дніпро-1

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про інші варіанти роботи в Україні.

59’ Євген Банада
 
59’ Євген Банада

"У мене був шанс повернутися в Україну ще за півроку до Зорі. Була розмова з нетоповой командою. Завжди переживав, чому мене не хочуть запросити в Україну попрацювати. Боявся втратити цей шанс. А потім з'явилася Зоря. Я її знав, тому що команду було видно в єврокубках. Знав особисто Юрія Вернидуба, грав із ним.

Битва претендентів на друге місце УПЛ у відеоогляді матчу Олександрія – Зоря – 1:0

Познайомився з президентом. Він сказав: "Ви професіонал, більше знаєте, удачі. Якщо потрібна допомога – телефонуйте". Ось і вся розмова з президентом, який хоче, щоб команда розвивалася. Амбіції клубу збігаються з моїми. Просто прийти і потренувати – було б неправильно. Хочеться щось зробити для українського футболу", – поділився Скрипник в інтерв'ю програмі Профутбол.

До слова, в матчі 15-го туру УПЛ Зоря Скрипника поступилась Олександрії (0:1).

Олександрія без Шарана перемогла Зорю і впритул наблизилась до другого місця

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Олександрія - Зоря Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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