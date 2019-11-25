Скрипник: Міг повернутись в Україну за півроку до пропозиції від Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про інші варіанти роботи в Україні.

"У мене був шанс повернутися в Україну ще за півроку до Зорі. Була розмова з нетоповой командою. Завжди переживав, чому мене не хочуть запросити в Україну попрацювати. Боявся втратити цей шанс. А потім з'явилася Зоря. Я її знав, тому що команду було видно в єврокубках. Знав особисто Юрія Вернидуба, грав із ним.

Битва претендентів на друге місце УПЛ у відеоогляді матчу Олександрія – Зоря – 1:0

Познайомився з президентом. Він сказав: "Ви професіонал, більше знаєте, удачі. Якщо потрібна допомога – телефонуйте". Ось і вся розмова з президентом, який хоче, щоб команда розвивалася. Амбіції клубу збігаються з моїми. Просто прийти і потренувати – було б неправильно. Хочеться щось зробити для українського футболу", – поділився Скрипник в інтерв'ю програмі Профутбол.

До слова, в матчі 15-го туру УПЛ Зоря Скрипника поступилась Олександрії (0:1).

Олександрія без Шарана перемогла Зорю і впритул наблизилась до другого місця