Олександрія без Шарана перемогла Зорю і впритул наблизилась до другого місця

У центральному матчі 15-го туру Зоря на виїзді поступилась Олександрії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Центральний матч 15-го туру відбувся сьогодні в Олександрії. Команда Володимира Шарана без свого наставника, якого контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував на два матчі, протистояла одному з лідерів чемпіонату України – луганській Зорі. Цікаво, що луганці у поточному сезоні лише двічі зазнавали поразок і однією з команд, яка тріумфувала над Зорею, була саме Олександрія. Не міг допомогти своїй команді і голкіпер збірної України Юрій Паньків, якого також було дискваліфіковано.

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В середині першого тайму господарі здобули право на одинадцятиметровий – півзахисник Зорі Богдан Михайліченко рукою зупинив м’яч у своєму штрафному майданчику. Виконувати пенальті взявся Дмитро Гречишкін, однак його візаві – голікпер Зорі Микита Шевченко – виявився спритнішим і, вгадавши напрямок польоту м’яча, дістав його у лівому куті воріт. Шоковані олександрійці дозволили супернику більше володіти м’ячем, однак перша сорокап’ятихвилинка так і закінчилась без забитих голів.

По перерві господарі заволоділи ініціативою, яку вдалось втілити у забитий гол: Дмитро Гречишкін зі стандарту подав у воротарський майданчик, Каспарс Дубра головою перекинув м’яч далі і після пасу Дениса Безбородька Євген Банада вивів свою команду вперед.

Після виходу на заміну непоганий шанс був у Назарія Русина, однак форварду бракувало точності. На 73-й хвилині Олександрія змарнувала чудову нагоду подвоїти перевагу – Валерій Лучкевич не зміг реалізувати вихід віч на віч.

Перемога принесла Олександрії 27 пунктів і команда Шарана тепер лише на одне очко відстає від Зорі, яка йде другою.

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