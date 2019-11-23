Битва претендентів на друге місце УПЛ у відеоогляді матчу Олександрія – Зоря – 1:0

Олександрія мінімально здолала Зорю у матчі 15 туру УПЛ. Дивіться відео голу та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Перший тайм завершився без голів, хоча Олександрія мала чудову нагоду вийти вперед. Господарі здобули право на пенальті за гру рукою Михайліченка, однак Гречишкін не зміг переграти Микиту Шевченка.

Олександрія без Шарана перемогла Зорю і впритул наблизилась до другого місця

По перерві господарі заволоділи ініціативою, яку вдалось втілити у гол: Банада замкнув скидку Каспарса Дубри і подарував своїй команді три очки – 1:0. Перемога дозволила Олександрії скоротити відставання від луганської команди до одного очка і зрівнятися з Динамо та Десною, які проведуть свої матчі пізніше.