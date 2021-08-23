Хавбек луганців Владислав Кабаєв вважає, що саме співпраця з нинішнім наставником "мужиків" Віктором Скрипником допомогла йому проявити свої футбольні таланти.

"Колись Рафаїлов казав, що я був одним з найдорожчих придбань клубу. Чесно кажучи, не знаю, як пройшов трансфер. Але коли почув про Зорю, фари великі, хочу-хочу!!! Я Манчестер Юнайтед бачив з трибун, а тут Зоря зацікавилася.

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Перший час було важко – я не виправдав очікувань Юрія Вернидуба, Сергія Рафаїлова. Почав виправдовувати, коли прийшов Скрипник – інший результат, я почав грати.

Говорив з ним. Він сказав, що міг очолити Чорноморець. Я міг з ним раніше почати працювати. Може, раніше став би нормально грати у футбол. Скрипник сказав, що у нього була можливість перебратися в Одесу, коли Григорчук пішов з Чорноморця. Я в той час вже плюс-мінус почав грати", – сказав Кабаєв у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Григорчук покинув Чорноморець у грудні 2014 році.

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