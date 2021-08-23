"Когда-то Рафаилов говорил, что я был одним из самых дорогих приобретений клуба. Честно говоря, не знаю, как прошел трансфер. Но когда услышал о Заре, фары большие, хочу-хочу!!! Я Манчестер Юнайтед видел с трибун, а здесь Заря заинтересовалась .

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Первое время было трудно – я не оправдал ожиданий Юрия Вернидуба, Сергея Рафаилова. Начал оправдывать, когда пришел Скрипник – другой результат, я начал играть.

Говорил с ним. Он сказал, что мог возглавить Черноморец. Я мог с ним раньше начать работать. Может, раньше стал бы нормально играть в футбол. Скрипник сказал, что у него была возможность перебраться в Одессу, когда Григорчук ушел из Черноморца. Я в то время уже плюс-минус начал играть", – сказал Кабаев в комментарии Football Hub.

Напомним, Григорчук покинул Черноморец в декабре 2014 года.

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