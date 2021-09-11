Головний тренер Зорі Віктор Скрипник отримував пропозицію очолити збірну України, повідомив журналіст Богдан Тимовчак в ефірі каналу "Футбол".

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За інформацією працівників луганського клубу, Скрипнику пропонували два варіанти: стати повноцінним наставником "синьо-жовтих", або поєднувати клубну роботу зі збірною. Однак 51-річний фахівець відмовився від пропозицій, пославшись на чинний контракт з Зорею і те, що поєднання двох посад може викликати конфлікт інтересів.

Нагадаємо, на початку серпня збірну України несподівано покинув Андрій Шевченко і виконувачем обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" став Олександр Петраков.

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