Скрипник міг очолити збірну України – наставнику Зорі пропонували особливі умови
Коуч луганців вирішив відмовитись від пропозиції попрацювати з національною командою.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник отримував пропозицію очолити збірну України, повідомив журналіст Богдан Тимовчак в ефірі каналу "Футбол".
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За інформацією працівників луганського клубу, Скрипнику пропонували два варіанти: стати повноцінним наставником "синьо-жовтих", або поєднувати клубну роботу зі збірною. Однак 51-річний фахівець відмовився від пропозицій, пославшись на чинний контракт з Зорею і те, що поєднання двох посад може викликати конфлікт інтересів.
Нагадаємо, на початку серпня збірну України несподівано покинув Андрій Шевченко і виконувачем обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" став Олександр Петраков.
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