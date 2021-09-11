Главный тренер Зари Виктор Скрипник получал предложение возглавить сборную Украины, сообщил журналист Богдан Тымовчак в эфире канала "Футбол".

Каковы шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2022 – авторитетные аналитики сделали переоценку команды Петракова

По информации работников луганского клуба, Скрипнику предлагали два варианта: стать полноценным наставником "сине-желтых", или совмещать клубную работу со сборной. Однако 51-летний специалист отказался от предложений, сославшись на действующий контракт с Зарей и то, что совмещение двух должностей может вызвать конфликт интересов.

Напомним, в начале августа сборную Украины неожиданно покинул Андрей Шевченко и исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" стал Александр Петраков.

Петраков – уже герой, навіть якщо не виведе Україну на ЧС-2022: самопожертва, Маліновський і відмова від конспектів Шеви