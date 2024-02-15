Шахтар зіграє проти Марселя у першому матчі плей-офф Ліги Європи 2023/24. Де дивитися гру онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Марсель відбудеться у четвер, 15 лютого, о 19:45 за Києвом. Через вторгнення російських окупантів чемпіон України змушений приймати суперників у Лізі Європи за кордоном. Гра пройде на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

Шахтар – Марсель: прогноз на матч плей-офф Ліги Європи

Де дивитися матч Шахтар – Марсель

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), зокрема на каналі "MEGOGO Футбол Перший", починаючи з 19:30. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні-2023/24.

"Футбол 24" проведе текстовий онлайн матчу.

Шахтар посів третє місце у групі Ліги чемпіонів, пропустивши вперед Барселону та Порту, і перейшов у Лігу Європи. "Гірники" залишилися останнім представником України в єврокубках. Марсель отримав друге місце у складному квартеті ЛЄ з Брайтоном.

Шахтар двічі обіграв Марсель на шляху до тріумфального Кубка УЄФА-2008/09. За французів нещодавно виступав Руслан Маліновський. Команда Ріно Гаттузо посідає 8 місце в чемпіонаті Франції та не знає перемог з грудня.

Шахтар – Марсель: анонс матчу плей-офф Ліги Європи