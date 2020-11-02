"Коли граєш вдома – хочеться перемагати. Вітаю Інгулець, думаю, вони задоволені одним очком, яке заробили. Все по справі – ми не награли на перемогу.

Інгулець – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Мабуть, в останньому нашому моменті можна було матч врятувати. Було багато нюансів, але на них ми не посилаємося. У такому графіку, як ми працювали, можливо, свіжості, емоцій не було, але в кінці розбігалися, хоч і було вже пізно. Незадоволені ні результатом, ні своєю грою", – сказав Віктор Скрипник на післяматчевій пресконференції.

Зауважимо, Інгулець після 8-ми турів розташувався на 11-й сходинці, Зоря йде восьмою.

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