"Когда играешь дома – хочется побеждать. Поздравляю Ингулец, думаю, они довольны одним очком, которое заработали. Все по делу – мы не наиграли на победу.

Ингулец – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

Может, в последнем нашем моменте можно было матч спасти. Было много нюансов, но на них мы не ссылаемся. В таком графике, как мы работали, может, свежести, эмоций не было, но в конце разбежались, хоть и было уже поздно. Недовольны ни результатом, ни своей игрой", – сказал Виктор Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

Заметим, Ингулец после 8-ми туров расположился на 11-й строчке, Заря идет восьмой.

Ингулец на выезде удержал ничью с Зарей – арендованный у луганчан Янаков забил шедевральный гол