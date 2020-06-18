Скрипник – про матч з Десною: Як би він не закінчився – жодна з команд не перестане боротися за свої цілі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився очікуваннями від поєдинку 27-го туру УПЛ проти чернігівської Десни.

"Десна – це команда-претендент на ті ж місця, які хочемо зайняти і ми. Буде дуже важлива гра. Але як би матч не закінчився – жодна з команд не перестане боротися за свої цілі.

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Гра важлива, але не вирішальна. Я так говорив і перед грою з Динамо. З урахуванням того, що залишається ще шість ігор, дуже важливо зараз набирати очки і не програвати. Якщо дивитися у таблицю – то гра дійсно дуже важлива. Але якби це була остання гра, то назвав би її вирішальною. А так попереду ще друге коло", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після 26 турів Зоря посідає у турнірній таблиці четверту сходинку, набравши 49 очок. Стільки ж балів має Десна, яка йде третьою. Від Динамо обидві команди відстають на три пункти.

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