"Ми пропустили непотрібні голи – як на мене, вони були занадто прості. Потім команда суперника вже грала від рахунку.

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У другому таймі ми намагалися змінити хід гри, була реакція, більше володіли м'ячем, ініціативою. Але коли ти не забиваєш, то це не впливає на результат. Загалом все закономірно – програли по ділу.

Наступний матч граємо у п'ятницю, тож будемо наполягати, щоб обов'язково перемогти. Бо вже дивимося не нагору, а вниз. Зараз ми в такому становищі, що поразка не додає настрою. Але маємо тиждень, щоб дихати спокійно", – сказав Скрипник на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у другому колі Ворскла ще не перемагала – полтавці зазнали двох поразок, розписали дві нічиї і йдуть у турнірній таблиці десятими.

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