Колишньому футболісту Манчестер Юнайтед Полу Скоулзу довелось знову взятися за тренерське ремесло.

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Легендарний екс-півзахисник став тимчасовим головним тренером Солфорд Сіті, повідомляє BBC. 45-річний фахівець очолив команду після відставки попереднього наставника Грема Александера. До слова, Скоулз є одним зі співвласників клубу – йому належить 10% акцій.

Разом з Полом Солфорд Сіті володіють і інші представники зоряного покоління випускників академії "червоних дияволів": Нікі Батт, Раян Гіггз, Гарі і Філ Невілл, а також Девід Бекхем, який придбав частку в клубі у січні минулого року. При цьому головним власником клубу з 40% акцій залишається сінгапурський мільярдер Пітер Лім, якому також належить Валенсія.

Нагадаємо, Солфорд Сіті виступає в Лізі 2 – четвертому за силою дивізіоні Англії і після п'яти турів посідає 5 сходинку турнірної таблиці.

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