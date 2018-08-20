Скоулз: Погба не став лідером Манчестер Юнайтед, він провів чергову жахливу гру

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед розкритикував гру капітана манкуніанців Поля Погба у матчі проти Брайтона, в якому "червоні дияволи" неочікувано зазнали поразки з рахунком 2:3.

"Команді не вистачає лідерів. Ми думали, що Погба – ідеальний кандидат і зможе ним стати, але це виявилося не так. Він провів чергову жахливу гру. Він занадто нестабільний.

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Сподіваюся, що його висловлювання після гри – просто труднощі перекладу. За такі слова не можна захищати. Ти завжди сам створюєш своє ставлення. Ти повторюєш собі: "Ставлення до гри правильне, доведи, що воно правильне".

Не потрібно, щоб тобі про це говорили інші. Не потрібно, щоб тебе налаштовував тренер або одноклубники", – цитує Скоулза Optus Sport.

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