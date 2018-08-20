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Скоулз: Погба не стал лидером Манчестер Юнайтед, он провел очередную ужасную игру

19:40 39 Читати українською
Скоулз: Погба не стал лидером Манчестер Юнайтед, он провел очередную ужасную игру
Пол Скоулз / Фото: Sky Sports

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед раскритиковал игру капитана манкунианцев Поля Погба в матче против Брайтона, в котором "красные дьяволы" неожиданно потерпели поражение со счетом 2:3.

"Команде не хватает лидеров. Мы думали, что Погба – идеальный кандидат и сможет им стать, но это оказалось не так. Он провел очередную ужасную игру. Он слишком нестабилен.

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Надеюсь, что его высказывания после игры – просто трудности перевода. За такие слова нельзя защищать. Ты всегда сам создаешь свое отношение. Ты повторяешь себе: "Отношение к игре правильное, докажи, что оно правильное".

Не нужно, чтобы тебе об этом говорили другие. Не нужно, чтобы тебя настраивал тренер или одноклубники", – цитирует Скоулза Optus Sport.

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Англия2 турАмекс Стэдиум (Брайтон)

Брайтон - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 19 августа 2018

Брайтон
Матч окончен
3 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Брайтон - Манчестер Юнайтед
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