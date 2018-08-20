Скоулз: Погба не стал лидером Манчестер Юнайтед, он провел очередную ужасную игру

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед раскритиковал игру капитана манкунианцев Поля Погба в матче против Брайтона, в котором "красные дьяволы" неожиданно потерпели поражение со счетом 2:3.

"Команде не хватает лидеров. Мы думали, что Погба – идеальный кандидат и сможет им стать, но это оказалось не так. Он провел очередную ужасную игру. Он слишком нестабилен.

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 – видео голов и обзор матча

Надеюсь, что его высказывания после игры – просто трудности перевода. За такие слова нельзя защищать. Ты всегда сам создаешь свое отношение. Ты повторяешь себе: "Отношение к игре правильное, докажи, что оно правильное".

Не нужно, чтобы тебе об этом говорили другие. Не нужно, чтобы тебя настраивал тренер или одноклубники", – цитирует Скоулза Optus Sport.

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