"Сподіваюся, наприкінці місяця вже буду ходити без костура і потихеньку приступатиму до якоїсь фізичної роботи.

"Перші 10 днів взагалі думав, що мені ногу відірвали": Бєсєдін – про шок від пошкодження на Євро-2020

Я ніколи ні про що не шкодую. Навіть зараз, через понад 2 місяці, я теж не шкодую. Так мало статися", – коротко резюмував Бєсєдін в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, форвард збірної України отримав важку травму коліна після звірячого підкату шведа Даніельсона у матчі 1/8 фіналу Євро. Повернення Артема на футбольне поле очікується не раніше зими.

Нове життя "українського Мессі": у свої 34 пробігає 13 км за матч, переписується з Мілевським і шкодує за Дніпром