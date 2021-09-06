Скоро позбудеться милиць: Бєсєдін повідомив деталі відновлення від моторошної травми
Нападник Динамо Артем Бєсєдін зізнався, коли розпочне ходити без допомоги милиць.
"Сподіваюся, наприкінці місяця вже буду ходити без костура і потихеньку приступатиму до якоїсь фізичної роботи.
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Я ніколи ні про що не шкодую. Навіть зараз, через понад 2 місяці, я теж не шкодую. Так мало статися", – коротко резюмував Бєсєдін в ефірі програми Великий футбол.
Нагадаємо, форвард збірної України отримав важку травму коліна після звірячого підкату шведа Даніельсона у матчі 1/8 фіналу Євро. Повернення Артема на футбольне поле очікується не раніше зими.
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