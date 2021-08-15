"Біль виникає тільки коли роблю якісь рухи. Є дискомфорт, буває боляче. Перші 10 днів взагалі думав, що мені ногу відірвали.

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Бачив фотографії того моменту. Довелося подивитися, та й то одним оком, тому що страшно. Аж недобре стає, але це футбол. Чому не прибрав ногу? Навіщо тоді виходити грати в футбол, якщо потім прибирати ноги. Я так не звик. Я ніколи не прибирав ноги", – заявив Бєсєдін у коментарі ТСН.

Нагадаємо, форвард збірної України отримав важку травму коліна після звірячого підкату шведа Даніельсона у матчі 1/8 фіналу Євро. Приблизні терміни відновлення Артема – 6 місяців.

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