"Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костыля и потихоньку буду приступать к какой-то физической работе.

"Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали": Беседин – о шоке от повреждения на Евро-2020

Я никогда ни о чем не жалею. Даже сейчас, спустя 2,5 месяца, я тоже не жалею. Так должно было произойти", – коротко резюмировал Беседин в эфире программы Великий футбол.

Напомним, форвард сборной Украины получил тяжелую травму колена после зверского подката шведа Даниельсона в матче 1/8 финала Евро. Возвращение Артема на футбольное поле ожидается не раньше зимы.

Нове життя "українського Мессі": у свої 34 пробігає 13 км за матч, переписується з Мілевським і шкодує за Дніпром