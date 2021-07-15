"Дуже радий, що нам вдалося зібрати команду. Карпати претендуватимуть на вихід у Першу лігу, і я переконаний, виконають це завдання. Зараз ведеться багато роботи, склад вже сформований. Можливо, поповнимося ще кількома футболістами. У всякому разі, команда вже готова до чемпіонату.

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Об'єднання з Карпатами Смалійчука? Розмови були. Якби Карпати Галич вийшли у Першу лігу, тоді ми вели б перемовини. Такою була умова. Однак Галич це завдання не вирішив.

Матчі проводитимемо на стадіоні Україна. Крім того, клуб зробив верхнє поле поруч з Україною. Раніше там грала дитяча команда – ми запустили полив поля. Також поруч робитимемо штучне поле, робота ведеться. Ще є стадіон на Погулянці, там ідеальне штучне покриття. Планується і оновлення трав'яного поля. Зробимо і трибуни, і роздягальні. Просто потрібен час", – зазначив Юрчишин на офіційній презентації Карпат.

Зазначимо, що на презентації Карпат було оголошено про укладення договору між клубом та громадською організацією фанатів, яка володіла правами на емблему. Вже завтра, 16 липня, на стадіоні "Україна" о 17:00 відбудеться спаринг проти стрийської Скали.

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