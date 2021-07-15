"Очень рад, что нам удалось собрать команду. Карпаты будут претендовать на выход в Первую лигу, и я убежден, выполнят эту задачу. Сейчас ведется много работы, состав уже сформирован. Возможно, пополним состав несколькими футболистами. Во всяком случае, команда уже готова к чемпионату.

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Объединение с Карпатами Смалийчука? Разговоры были. Если бы Карпаты Галич вышли в Первую лигу, тогда мы вели бы переговоры. Таким было условие. Однако Галич эту задачу не решил.

Матчи проводить на стадионе Украина. Кроме того, клуб сделал верхнее поле рядом с Украиной. Ранее там играла детская команда – мы запустили полив поля. Также рядом будем делать искусственное поле, работа ведется. Еще есть стадион на Погулянке, там идеальное искусственное покрытие. Планируется и обновление травяного поля. Сделаем и трибуны, и раздевалки. Просто нужно время", – отметил Юрчишин в комментарии Футбол 24.

Отметим, что на презентации Карпат было объявлено о заключении договора между клубом и общественной организацией фанатов, которая владела правами на эмблему. Уже завтра, 16 июля, на стадионе Украина в 17:00 состоится спарринг против стрыйской Скалы.

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