"Були Карпати, які грали у Другій лізі, але посіли останню сходинку і вилетіли. Цієї команди вже немає. На даний момент існує лише одна команда львівська Карпати, яку я очолюю.

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Ми є окремою юридичною особою, як і належить, зареєструвалися, жодного стосунку до Карпат, які вилетіли, не маємо. У нас є емблема клубу, а щодо сайту... Треба трохи почекати. Скоро буде прес-конференція, де президент клубу все озвучить.

Чи не вважаю я прихід в Карпати після роботи в УПЛ кроком назад? Скажу так: для мене футбольний клуб Карпати – це моє життя! Я починав вчитися і з дитячих років грати в цій команді, тут пройшли мої найкращі футбольні роки. І як тільки з'явилася можливість відродити Карпати, хоч і з низів, я, не вагаючись, з радістю погодився. На той момент у мене були пропозиції від команд Прем'єр-ліги, які озвучувати вважаю некоректно. Але поспілкувавшись з людиною, що взяла на себе фінансування клубу, не вагався ні хвилини.

Нам довелося пройти необхідну процедуру, щоб потрапити до Другої ліги, через аматорський футбол. Такий регламент. Так вийшло, мало не за один день до старту чемпіонату заявилися і набрали футболістів. Що говорити, їхали на першу гру і по дорозі знайомилися з хлопцями прямо в автобусі. Вже у другому колі скомплектували команду, програли лише одну гру, і отримали право бути учасником Другої ліги.

Щодо завдань... Карпати повинні грати у Прем'єр-лізі, і ми будемо робити все, щоб досягти такого результату. На даний момент ми підписали досвідчених Кожанова, Ткачука, Чачуа, і на цьому поповнення не закінчуються. Домашнім стадіоном буде Україна, рідна арена для Карпат, інших варіантів не розглядаємо.

Директором клубу є легендарна особистість Степан Юрчишин. Мої помічники – також колишні гравці Карпат Андрій Сапуга, Богдан Хоркавий, і тренер воротарів Богдан Стронціцький. Будемо намагатися робити все, щоб команда Карпати знову гідно зайняла свою нішу в українському футболі", – сказав Тлумак в інтерв'ю UA-Football.

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