– Олеже Володимировичу, склад, який поїхав на кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи, оптимальний?

– Думаю, так. Якщо на недавній збір у Південній Кореї було запрошено багатьох нових гравців, то зараз акцент було зроблено на тому, щоб футболісти були з ігровою практикою.

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– Але й зараз не обійшлося без новачків.

– Так. За Тімуром Тутєровим ми стежили давно, коли він іще виступав за Колос. Наразі він стабільно виступає за молодіжний склад Сандерленда. Хороші відгуки про Олександра Пищура, високого нападника з Академії Пушкаша. Непогано себе проявляє в Іспанії й Богдан Мануйлов. Сподіваюся, що ці хлопці нам допоможуть.

– Збірну України можна назвати фаворитом цієї групи?

– Я не був би таким категоричним. Мальтійці – господарі, тож вони будуть надмотивовані. Із Косовом ми зустрічалися та перемагали його, але це був дуже складний для України поєдинок. А Словаччина завжди мала перспективну молодь. Тому я не став би виділяти якусь збірну. Усі суперники мають приблизно однакові шанси на успіх", – цитує Кузнєцова УАФ.

Нагадаємо, Кузнєцов втрапив у скандал. Фахівець не викликав у збірну нападника Борусії Д –Данила Кревсуна, який у поточному сезоні провів за молодіжну команду "джмелів" 15 матчів у всіх турнірах (у тому числі 4 – в Юнацькій лізі УЄФА), в яких забив 6 голів і віддав 1 асист.

Українці виступають у групі 7, де їхніми суперниками стануть команди Мальти, Словаччини та Косово. Міні-турнір відбору пройде у мальтійському місті Та-Калі.

Переможці груп елітного раунду вийдуть у фінальну частину чемпіонату Європи разом із господарями турніру Північною Ірландією. Євро-2024 U-19 пройде з 15 до 28 липня 2024 року.

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