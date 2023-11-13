– Олег Владимирович, состав, поехавший на квалификационный раунд чемпионата Европы, оптимальный?

– Думаю, да. Если на недавний сбор в Южной Корее были приглашены многие новые игроки, то сейчас акцент был сделан на том, чтобы футболисты были с игровой практикой.

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– Но и сейчас не обошлось без новичков.

– Да. За Тимуром Тутеровым мы следили давно, когда он еще выступал за Колос. Пока он стабильно выступает за молодежный состав Сандерленда. Хорошие отзывы об Александре Пищуре, высоком нападающем из Академии Пушкаша. Неплохо себя проявляет в Испании и Богдан Мануйлов. Надеюсь, что эти ребята нам помогут.

– Сборную Украины можно назвать фаворитом этой группы?

– Я бы не был таким категоричным. Мальтийцы – хозяева, поэтому они будут сверхмотивированы. С Косово мы встречались и побеждали его, но это был очень сложный для Украины поединок. А у Словакии всегда была перспективная молодежь. Поэтому я не стал бы выделять какую сборную. Все соперники имеют примерно одинаковые шансы на успех", – цитирует Кузнецова. УАФ.

Напомним, Кузнецов попал в скандал. Специалист не вызвал в сборную нападающего Борусии Д – Данила Кревсуна, который в текущем сезоне провел за молодежную команду "шмелей" 15 матчей во всех турнирах (в том числе 4 – в Юношеской лиге УЕФА), в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Украинцы выступают в группе 7, где их соперниками станут команды Мальты, Словакии и Косово. Мини-турнир отбора пройдет в мальтийском Та-Кале.

Победители групп элитного раунда выйдут в финальную часть чемпионата Европы вместе с хозяевами турнира по Северной Ирландии. Евро-2024 U-19 пройдет с 15 по 28 июля 2024 года.

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