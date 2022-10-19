У матчі 10 туру чемпіонату Іспанії зустрічалися Севілья та Валенсія. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Результативний матч між Севільєю та Валенсією завершився пізнім вилученням та нереалізованим пенальті.

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Едінсон Кавані відкрив рахунок у дебюті зустрічі – вже на шостій хвилині. Коли здавалося, що Валенсія доведе гру до перемоги, за чотири хвилини до кінця основного часу Ерік Ламела забив у відповідь. Тоді Валенсія і кинулася вперед виривати перемогу.

За підсумками однієї з атак наприкінці зустрічі гості заробили пенальті, а суперник – вилучення. Але на дванадцятій компенсованій хвилині лівий захисник Валенсії Хосе Гайя не зміг переграти Яссіна Буну з 11-метрової позначки...

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