Скаути Славії присутні на матчі Динамо – Ворскла

Поєдинок 1-го туру української Прем'єр-ліги між київським Динамо та полтавською Ворсклою відвідали представники празької Славії. Чехи будуть суперником киян у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Представники пражан присутні на трибунах НСК Олімпійський під час матчу "біло-синіх", повідомляє Динамомания.

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За інформацією видання, поєдинок Динамо – Ворскла вирішили відвідати 3 скаути та відеооператор Славії. Вони збирають інформацію перед очним протистоянням віце-чемпіонів України та Чехії.

Нагадаємо, що Динамо та Славія зустрінуться в 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ. Перший поєдинок відбудеться 7 серпня в Празі, а матч-відповідь – 14 серпня у Києві.