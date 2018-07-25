toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДЕСНА - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Скауты Славии присутствуют на матче Динамо – Ворскла

19:54 12 Читати українською
Скауты Славии присутствуют на матче Динамо – Ворскла
Динамо / фото А. Осипова

Поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и полтавской Ворсклой посетили представители пражской Славии. Чехи будут соперником киевлян в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Представители пражан присутствут на трибунах НСК Олимпийский во время матча "бело-синих", сообщает Динамомания.

Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехів

По информации издания, поединок Динамо – Ворскла решили посетить 3 скаута и видеооператор Славии. Они собирают информацию перед очным противостоянием вице-чемпионов Украины и Чехии.

Напомним, что Динамо и Славия встретятся в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Первый поединок состоится 7 августа в Праге, а ответный матч – 14 августа в Киеве.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
13
дн
:
0
час
:
13
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Славия Прага Славия Прага Славия Прага - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
13
мин
Аякс
21:30
Штурм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук