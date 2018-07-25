Скауты Славии присутствуют на матче Динамо – Ворскла

Поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и полтавской Ворсклой посетили представители пражской Славии. Чехи будут соперником киевлян в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Представители пражан присутствут на трибунах НСК Олимпийский во время матча "бело-синих", сообщает Динамомания.

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По информации издания, поединок Динамо – Ворскла решили посетить 3 скаута и видеооператор Славии. Они собирают информацию перед очным противостоянием вице-чемпионов Украины и Чехии.

Напомним, что Динамо и Славия встретятся в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Первый поединок состоится 7 августа в Праге, а ответный матч – 14 августа в Киеве.