За інформацією Calciomercato, скаути Мілана були присутніми на матчах збірної України, а їхня особлива увага була прикута до Віталія Миколенка.

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Зазначається, що італійському клубу подобається здатність українця зіграти центрального захисника, попри основну позицію лівого оборонця, а також поєднання техніки та фізичних даних. Інформація про інтерес "россонері" до Миколенка неодноразово з'являлась у ЗМІ.

До слова, Віталій провів перший тайм у матчі проти Франції (1:7) та відіграв повний матч з Німеччиною (1:2). У поточному сезоні Миколенко здебільшого виступав на позиції центрального захисника, провівши 7 матчів у складі Динамо та відзначившись асистом.

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