По информации Calciomercato, скауты Милана присутствовали на матчах сборной Украины, а их особое внимание было приковано к Виталию Миколенко.

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Отмечается, что итальянскому клубу нравится способность украинца сыграть центрального защитника, несмотря на основную позицию левого оборонца, а также его сочетание техники и физических данных. Информация об интересе "россонери" к Миколенко неоднократно появлялась в СМИ.

К слову, Виталий провел первый тайм в матче против Франции (1:7) и сыграл полный матч с Германией (1:2). В текущем сезоне Миколенко в основном выступал на позиции центрального защитника, проведя 7 матчей в составе Динамо и отметившись ассистом.

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