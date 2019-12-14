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Скаут Манчестер Юнайтед прибув на матч Зоря – Шахтар

17:30 608 Читать на русском
Скаут Манчестер Юнайтед прибув на матч Зоря – Шахтар
Зоря – Шахтар / фото ФК Шахтар

Матч 18-го туру УПЛ Зоря – Шахтар всерйоз зацікавив представників Манчестер Юнайтед.

61’ Богдан Лєднєв
 
Жуніор Мораєс 55’
55’ Жуніор Мораєс
61’ Богдан Лєднєв

Скаут Манчестер Юнайтед переглядає матч Зоря – Шахтар зі стадіону Славутич-Арена у Запоріжжі, повідомив журналіст Footballhub Олександр Новак під час трансляції матчу.

Манчестер Юнайтед відправить скаутів на матч УПЛ, – Циганик

Поки що невідомо, яких саме гравців переглядатиме скаут англійського гранда. Раніше зазначалось, що представники "червоних дияволів" зацікавились іншим матчем УПЛ – СК Дніпро-1 – Олександрія.

Нагадаємо, матч Зоря – Шахтар розпочався о 17:00. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна переглянути на сайті "Футбол 24".

Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Зоря - Шахтар Шахтар Шахтар Зоря Зоря Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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