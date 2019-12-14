Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Зоря приймає Шахтар у 18-му турі чемпіонату України 2019/20. Онлайн-трансляцію останнього для команд матчу року дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Шахтар, стартує о 17:00. Донеччани завжди забивали луганській команді в чемпіонаті на її полі (серія триває 20 ігор – 54 голи). "Гірники" не програють в УПЛ 46 матчів, причому в гостях показують просто феноменальні показники – 20 перемог і 2 нічийних підсумки. Зорі вдається не пропускати вдома з жовтня, або понад 340 хвилин. У першому колі команда Скрипника ледь не створила сенсацію. Вела в рахунку 2:0, потім зрівняла 3:3, але все ж поступилася. Зараз Зоря посідає 2-е місце в УПЛ після виїзної перемоги над Динамо. Шахтар програв серед тижня Аталанті, вилетів з Ліги чемпіонів, але залишився єдиним представником країни в ЛЄ. Команді Каштру не допоможе капітан – Тайсон отримав безглузду дискваліфікацію у грі з Олімпіком.

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Зоря – Шахтар: дивитись матч онлайн – відео трансляція УПЛ 14 грудня 2019

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб (к), Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Лєднєв – Кабаєв, Луньов

Запасні: Васіль, Лазіо, Каменюка, Арвеладзе, Чайковський, Русин, Будківський

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Маркос Антоніо, Алан Патрік – Марлос, Коваленко, Коноплянка – Мораєс

Запасні: О. Шевченко, Хочолава, Болбат, Майкон, Тете, Дентінью, Сікан

Зоря – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція центрального матчу УПЛ