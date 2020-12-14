Мілан не зміг обіграти Парму в рамках 11-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мілан протягом усього матчу володів ініціативою, але ніяк не міг вразити ворота суперника. Причому зазвичай виручав не голкіпер, а каркас воріт. А от Парма свої моменти реалізовувала вправно. Лише завдяки старанням Тео Ернандеса "россонері" змогли уникнути першої поразки в нинішньому чемпіонаті.

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Додамо, що найкрасивіший гол у звітному матчі не був зарахований. Тео продерся у штрафний і відпасував на Діаса, а Браїм елегантно п'ятою скинув на дальню стійку, де ніхто не тримав Кастільєхо. Однак Саму зовсім трішки заліз у офсайд.

Після цієї нічиєї Мілан із 27-ма очками посідає перше місце у турнірній таблиці та випереджає Інтер на три залікових бали, натомість Парма піднялась на 14-ту сходинку першості.

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